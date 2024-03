Il prof Schettini a teatro ’Stati generali del turismo’

Daniela Santanchè in videochiamata ma anche il viralissimo prof dei social Vincenzo Schettini tra gli ospiti del primo convegno nazionale ‘Stati generali del turismo studentesco’, organizzato da Giocamondo in collaborazione con il comune di Ascoli. L’evento si terrà domani, alle 9 al teatro Filarmonici. I tanti ospiti saranno invitati a riflettere sull’importanza dei viaggi studio e delle esperienze all’estero, ovvero momenti educativi extra scolastici. Il convegno, in occasione del ventennale dell’azienda promotrice, offre lo spunto per riflettere sulle opportunità e sui benefici che queste esperienze apportano alle vite degli studenti. "In 20 anni abbiamo creato un osservatorio privilegiato con il quale abbiamo gestito ragazzi e ragazze in tutte le opzioni extra scolastiche, ovvero attività fondamentali per la loro crescita – ha commentato il Ceo di Giocamondo study, Stefano de Angelis –. Il problema è che queste opzioni non sono per tutti, ma solo per i pochi che possono permetterselo. Noi di Giocamondo, con il comune di Ascoli, vogliamo lanciare un allarme per dire che la politica deve intervenire e allargare questa opportunità ad una platea il più larga possibile. Ad oggi, infatti, queste esperienze sono appannaggio dei figli dei dipendenti pubblici, delle famiglie benestanti e di chi fa impresa, e noi vogliamo cambiare questa cosa". Mentre dal sindaco Fioravanti arriva il commento: "Un elemento fondamentale di Ascoli è che tutti quelli che hanno avuto una o più esperienza fuori sono tornati qui portando con loro valore aggiuntivo anche per la città. Vogliamo una nuova formazione, che passa anche attraverso esperienze così".

Ottavia Firmani