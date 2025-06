Il progetto ‘Camminare cancella la tristezza’

Grande successo di partecipazione per l’evento ‘Camminare cancella la tristezza. Ti va di camminare con noi?’ tenutosi ad Altidona e organizzato in collaborazione tra la sezione locale Avis, l’Asd Valtenna ed i Comuni di Altidona e Ponzano di Fermo. Il progetto svolto in sinergia è nato dalla volontà di offrire alla comunità, la possibilità di socializzare attraverso la buona e salutare pratica della camminata. Più precisamente, lo scopo dell’iniziativa è stato quello di far incontrare persone di età diverse accomunate dalla stessa passione per il benessere e diffondere la conoscenza del territorio. Questo contesto, già piacevole di suo, si unisce allo scopo di promuovere l’attività del cammino come buona pratica per mantenere un buono stato di salute. La camminata si è infatti snodata su circa sei chilometri di lunghezza, svolta a passo libero e senza difficoltà. E’ nella diffusione della cultura del benessere, che si inserisce la presenza dell’Avis comunale di Altidona, da sempre attenta alla promozione della tutela del proprio e altrui benessere fisico, psicologico ed emotivo, veicolato dal prestigio dell’aggregazione e dal valore della gratuità del dono. Gli organizzatori dell’evento, ringraziano tutti i partecipanti che con la loro presenza hanno espresso gradimento e gratificazione.