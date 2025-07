Il progetto case popolari di via Asiago riparte

Riqualificare un immobile in stato di abbandono per ricavarne opere di edilizia residenziale e popolare – quattro alloggi - e un parcheggio, restituendo decoro al centro cittadino dove l’edificio si colloca. È l’obiettivo dell’amministrazione comunale che pochi giorni fa, tramite delibera di giunta, ha accertato l’interesse pubblico della proposta avanzata dalla ditta Gestioni Immobiliari srl riguardante il lotto e gli immobili riferibili al Progetto Casa Comunale, e più nello specifico la scheda 14 di via Toscana angolo via Asiago. Una struttura che ha bisogno di interventi urgenti di riqualificazione e rigenerazione. Il tutto, nel cuore del centro sambenedettese, ossia nel quartiere Sant’Antonio da Padova, a pochi passi dalla sede del comune e dei licei classico e scientifico. Il tutto è stato stabilito nella prima riunione di giunta senza Tonino Capriotti, sfiduciato appena pochi giorni prima: il gruppo assessorile infatti ha incaricato i tecnici dell’urbanistica di mettere a punto la variante al Progetto Casa, riferito a un Piano di recupero approvato 13 anni fa. Più nel dettaglio, nel lotto è annoverata un’area già destinata a servizi, più una piccola porzione di zona di completamento su cui insiste una parte di un fabbricato fatiscente e non utilizzato. Il Piano di recupero, in tal senso, include la ristrutturazione con piccolo ampliamento dell’edificio esistente e successiva cessione all’amministrazione comunale, necessaria a soddisfare il reperimento dell’edilizia sociale pari al 15% della superficie utile lorda di progetto. Sulla superficie rimanente quindi si prevede di realizzare un edificio destinato ad edilizia residenziale per un volume di 3.367 metri cubi. Cubatura che produce uno standard da reperire di 360 metri quadri: questi, vanno aggiunti allo standard di piano esistente pari a 1.775 metri quadrati. Il tutto corrisponderà, alla fine, a un parcheggio a raso di 1.040 metri quadrati, oltre a un livello in quota lungo via Asiago di 291 metri quadri, che appunto saranno realizzati. Lo scorso dicembre la ditta ha stipulato l’atto preliminare di compravendita degli immobili, accettando di reperire gli standard richiesti e di cedere all’ente quanto previsto in ambito di edilizia sociale reperita. Ora che la giunta ha riconosciuto l’interesse pubblico dell’iniziativa, il passo più importante è stato fatto: ora occorrerà predisporre la variante al Piano di recupero e infine i lavori, in via Asiago, potranno finalmente cominciare.

Giuseppe Di Marco