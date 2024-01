Il progetto del Comune sul commercio

Centri commerciali all’aperto, il comune continua a crederci. L’amministrazione di Viale De Gasperi sta per presentare i risultati del progetto partito nel 2022, con il quale riuscì ad intercettare 70mila euro dalla regione Marche: risorse che arrivarono ad oltre 245mila e con le quali si riqualificò il mercatino al chiuso e si misero in rete una decina di attività con lo scopo di dar vita ad un virtual tour. La costruzione virtuale di una visita in una delle maggiori strade della città è da poco stata ultimata, ed entro breve il comune provvederà ad inserirla in un sito ad hoc: su questo, chiunque avrà la possibilità di ‘passeggiare’ per viale De Gasperi e i negozi che hanno aderito all’iniziativa. Il progetto è aperto a nuove partecipazioni e sarà presentato a fine gennaio. L’iniziativa, quindi, va avanti. L’idea del vertice comunale è di estendere l’iniziativa ad altre parti della città, facendo leva su ulteriori risorse provenienti da Palazzo Raffaello, che sta per pubblicare la nuova edizione del bando per la creazione di centri commerciali all’aperto, in collaborazione con le piccole e medie imprese del territorio. Stavolta si cercherà di riqualificare zone di Porto d’Ascoli e del Paese Alto, proponendo nuovi tour virtuali nei quartieri che necessitano di nuova linfa e pubblicità. A Porto d’Ascoli, in particolare, l’iniziativa dovrebbe riguardare Via Mare, nella quale si è deciso di realizzare un info point turistico. Mete che, nell’ottica dell’amministrazione, dovrebbero trasformarsi in nuovi biglietti da visita di San Benedetto.