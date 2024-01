"Il progetto del nuovo ospedale entro il 31 gennaio"

"Il progetto del nuovo ospedale sarà pronto entro il 31 gennaio, e il piano di riorganizzazione dell’Ast 5 migliorerà la sanità in riviera. Dopo aver bocciato l’idea di realizzare un ospedale unico e dopo aver attraversato la pandemia, è necessario ridefinire le condizioni di equilibrio così da garantire livelli eccellenti di operatività e la rideterminazione di una sanità efficace ed efficiente". È Andrea Assenti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ad offrire importanti novità sul progetto di riforma della sanità rivierasca voluta da Palazzo Raffaello: l’operato del vertice marchigiano viene difeso perché, fanno sapere i meloniani, porterà ad un punto di svolta dopo decenni di depauperamento e immobilismo.

Assenti si è trovato a chiarire lo stato dell’arte assieme al gruppo consiliare e alla segreteria sambenedettese del partito. Proprio in questi giorni peraltro è riemersa l’idea che l’amministrazione comunale, guidata da Antonio Spazzafumo, possa trovare un valido alleato nella coalizione di destra. I recenti accadimenti in tema sanità hanno fatto pensare in questo senso, dato che sia il sindaco sia la regione hanno espresso piena approvazione per le decisioni prese dal direttore Ast, Nicoletta Natalini. La convergenza è stata più volte negata dal coordinamento locale di Fratelli d’Italia, e per questo si è pensato che possibili avvicinamenti ci siano stati al di là della sezione rivierasca.

"Con l’amministrazione Spazzafumo non ho alcun rapporto, se non quello basato sui legami istituzionali – spiega ancora Assenti – Ma è altrettanto vero che come rappresentante del territorio parlo quotidianamente con tutti i sindaci. Con Spazzafumo non c’è alcun ‘inciucio’ e non lo abbiamo mai appoggiato. Molto prima del voto ci furono delle chiacchierate, ma noi abbiamo scelto di appoggiare Piunti e gli siamo stati fedeli".

Tornando alla sanità, Assenti rigetta gli attacchi pervenuti negli ultimi giorni dal centrosinistra: "Questa è la prima città in cui si critica un nuovo ospedale da 200 milioni di euro. Noi andiamo avanti, e una volta ottenuto il progetto andremo a bando. Il nostro obiettivo è di uscire dal dualismo fra San Benedetto e Ascoli Piceno: con la riorganizzazione le due realtà saranno realmente equiparate". Il rinnovato interesse della regione per la costa picena viene ribadito da Andrea Traini: il capogruppo FdI sottolinea che quando faceva l’assessore, Palazzo Raffaello si mostrò poco incline ad ascoltare le esigenze rivierasche. Dal canto suo Luigi Cava torna a rimarcare le distanze dall’attuale maggioranza e dal sindaco Spazzafumo: la coalizione di governo cittadino, in quest’ottica, non starebbe dando seguito al proprio programma di mandato, e non starebbe offrendo la migliore immagine della città, nonostante il copioso investimento nella comunicazione istituzionale.

Giuseppe Di Marco