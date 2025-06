Il progetto ’Non solo sci’: "Integriamo corsi di altri sport come surf, skate, pattinaggio"

Qualche settimana fa, ad Ascoli, è stato avviato il progetto ‘Non solo sci’, organizzato da Massimiliano Bolla. Oltre ad essere fisioterapista ormai da 28 anni, Bolla in giovanissima età è stato cavaliere agonista del Centro Ippico Piceno e attualmente è maestro di sci ed allenatore dello ‘Sci Club White’ di Ascoli, noto per i risultati ottenuti dai propri allievi e per l’esperienza degli allenatori stessi. "Mi occupo del vivaio del club – ha spiegato Massimiliano Bolla – quindi dei più piccoli (5-12 anni). Il vivaio rappresenta le fondamenta di uno sci club e dei vari comitati. Da quest’anno, ho organizzato il progetto estivo ‘Non solo sci’, come allenatore e genitore, con il fine di integrare, alla disciplina dello sci, anche corsi di altri sport come surf, skateboard, pattinaggio, equitazione ed arrampicata sempre sottoforma di gioco, permettendo al bimbo di apprendere in modo attivo, favorendo la coordinazione, la forza muscolare e la creatività". L’obiettivo del progetto è permettere ai bambini di esprimere le proprie emozioni, combattere le paure e sviluppare alcune capacità motorie. Secondo il fisioterapista e maestro di sci, la multilateralità è il vero successo per la formazione motoria e mentale del bambino.

Giuliano Centinaro