Il progetto Oasi di Asterix. Campus estivi e laboratori

Al 21esimo anno di attività il progetto ‘Oasi di Asterix’ rilancia abbracciando anche nuovi istituti del territorio, soprattutto quelli dell’area dei Sibilini. A presentare le novità legate alla longeva attività portata avanti nel corso del tempo è stato il professor Riccardo Spurio nella splendida mattinata andata in scena all’Isc Don Giussani di Monticelli e che ha visto la partecipazione di 110 bambini della scuola dell’infanzia. "Sono contentissimo di come il nostro progetto continua ad evolversi – sostiene -. Rendiamo gratitudine ai dirigenti scolastici e per il grande e immenso lavoro di supporto svolto soprattutto durante il delicato periodo della pandemia. Grazie al loro contributo siamo riusciti a rendere sempre più funzionale il sistema scolastico. Alle solite attività previste quest’anno abbiamo deciso di aggiungere anche una novità. Si tratta dell’iniziativa ‘Corner della salute’, sviluppato insieme allo Iom e alle aziende partner. Inseriremo anche un progetto di prevenzione e salute legato quest’anno al carcinoma mammario". Presenti per l’occasione, oltre alle docenti, le dirigenti scolastiche professoresse Alessia Cicconi e e Francesca Camaiani. La grande famiglia Oasi di Asterix si è potuta allargare con l’ingresso delle scuole di Smerillo, Montemonaco, Montelparo, Comunanza, Force e Montefalcone. Le iniziative proseguiranno con l’estate e i campus estivi, ricchi di sport e laboratori. A ciò si aggiungerà anche il progetto ‘Un cane per amico’ reso possibile grazie al contributo della Ciam. Un occhio resta sempre rivolto a inclusione e disabilita, voluto fortemente tre anni fa da Roberta Faraotti della Fainplast. Così come la ‘settimana dello sport’ in programma ad Arquata, rivolta a tutti bambini del territorio colpito dal sisma del 2016. Un tema fondante sarà anche quello volto a tenere i fari sempre accesi su un territorio costretto a doversi rialzare dopo il terribile dramma vissuto. "Abbiamo invitato i dirigenti scolastici – prosegue Spurio -, perché pensiamo che la scuola sia un patrimonio sociale immenso che va protetto, sostenuto e valorizzato. Anche i presidi sono gente da campo, sempre pronti a risolvere ogni giorno i problemi quotidiani per far funzionare sempre bene e meglio la scuola. Dedicheremo la maglia mondo Asterix 2023-24 a mister Giovanni Felicetti, tecnico del Porta Romana che ha dedicato gran parte della sua vita ad educare i giovani nello sport. In particolare nel calcio". Ad operare all’interno dell’Oasi di Asterix saranno, come di consueto, tanti laureati qualificati in scienze motorie.

m. m.