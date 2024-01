Il progetto per aiutare le vittime dello sfruttamento

Il comune di Grottammare ha aderito al progetto ’Asimmetrie Marche contro la tratta e lo sfruttamento e per l’inclusione sociale lavorativa delle vittime’, attività proposta dalla società cooperativa On the road di San Benedetto. Il progetto si rivolge a diverse tipologie di vittime di tratta e di grave sfruttamento di donne, uomini, transgender e minori in vari campi: nella prostituzione in strada e in appartamento, persone immigrate vittime di forme di violenza e sfruttamento in ambito lavorativo, persone costrette ad esercitare l’accattonaggio, a subire matrimoni forzati, a svolgere attività illegali. Si tratta di un progetto che intende favorire l’emersione e l’identificazione delle vittime attraverso la realizzazione di programmi individualizzati di assistenza ed integrazione sociale. Il progetto, quindi, ha come obiettivo fornire aiuto e supporto a queste persone attraverso l’offerta di informazione e orientamento di percorsi di uscita, accoglienza e ricostruzione dell’autonomia personale. Un progetto che non prevede un impegno di spesa, ma solo una collaborazione operativa attraverso i servizi sociali.