Il progetto per gli studenti

La Consulta per le pari opportunità, in collaborazione con la docente Manuela Pulcini referente del ’Progetto benessere’, ha promosso e tenuto un incontro di sensibilizzazione con gli studenti dell’Istituto superiore ’FazziniMercantini’ di Grottammare. Gli incontri sono stati tenuti da Lina Lanciotti e Matilde Menicozzi dell’ex Collettivo Donne e da Laura Gaspari dell’associazione ’On the road’ con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui diritti delle donne, di fare il punto sulle violenze di genere e di trasmettere lo stesso entusiasmo che avevano le donne del Collettivo per le lotte politico-sociali. Laura Gaspari ha spiegato i meccanismi che possono sfociare in violenza ed ha comunicato agli studenti l’esistenza del Consultorio familiare e del Centro antiviolenza presso l’Ospedale di San Benedetto, ricordando il numero 1522.