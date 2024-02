Il progresso, l’intelligenza artificiale e il mondo reale

Se c’è una cosa che non dobbiamo insegnare alle generazioni

di oggi è ad usare il computer, il cellulare, il tablet. Semmai dobbiamo dare loro una patente, per accompagnarli quando entrano dentro quegli strumenti, guidarli a conservare il tempo prezioso che va vissuto nella realtà, insegnare loro il peso delle parole, di quelle social e di quelle reali. Poi dobbiamo riportarli alla carta e alla penna, alla ricerca del gesto perfetto che scrive una parola sulle righe, che conta sui quadretti, che disegna e crea, che colora e costruisce. Da qui poi possiamo inventarci quello che vogliamo e la tecnologia non sarà più tanto fredda e pericolosa se a governarla saranno uomini e donne di valore, quei giovani che tocca a noi formare oggi, senza manganelli ma con l’ascolto, con l’esempio, con l’intelligenza. Senza dimenticare che Stephen Hawking nel 2014 aveva messo in guardia riguardo

ai pericoli dell’intelligenza artificiale, considerandola

una minaccia per la sopravvivenza dell’umanità. Nelle opere di fantascienza l’intelligenza artificiale è un tema ricorrente. Generalmente è presentata sotto forma di computer avanzati, robot o androidi. Il tema è spesso legato a quello classico della ribellione della macchina, in cui un computer (nella maggior parte dei casi senziente) si rivolta contro gli esseri umani.