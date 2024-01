Il Pronto soccorso resta un rebus

Come verrà rimodulato il dipartimento di emergenza al ‘Madonna del Soccorso’? La domanda continua ad attanagliare medici e operatori dell’ospedale rivierasco che ancora non vengono a parte del piano di riorganizzazione voluto dall’Ast 5. Una domanda, questa, alla quale non è stata data risposta neanche ieri pomeriggio, nel corso dell’incontro fiume tenutosi fra la direzione dell’azienda e i primari del nosocomio. Nel corso dell’incontro si è tentato di ristabilire un clima di collaborazione fra le parti, ma a questo punto il timore di scelte inadeguate sta prendendo il sopravvento: quel che si paventa è la trasformazione della Medicina d’urgenza in un open space di smistamento dei pazienti, e il mantenimento dell’osservazione breve intensiva al piano meno due, con la contestuale eliminazione del servizio assicurato dal medico e dall’infermiere che copre il turno di notte. Va sottolineato che al momento queste sono solo ipotesi: niente è stato confermato e d’altronde la direzione Ast 5 si è affrettata a negare il temuto smantellamento della Murg e del Pronto soccorso: "L’ospedale di San Benedetto non verrà privato della funzione di Medicina di urgenza – ha rassicurato la dg Nicoletta Natalini – e la Ast non prevede di ridurre del 20% l’assistenza domiciliare. Mi dispiace dover continuare a smentire voci che non hanno fondamento o vengono distorte al solo scopo di creare allarmismo nella popolazione. La direzione, quindi, continuerà a lavorare avendo l’obiettivo di mantenere e migliorare l’assistenza sanitaria complessiva della provincia di Ascoli Piceno".

Quel che si avverte, però, è un difetto di comunicazione fra le parti, che ad un ospedale non fa sicuramente bene. Ad appoggiare la gestione intrapresa dalla dottoressa Natalini è il governo regionale a trazione Fratelli d’Italia: tra l’altro i meloniani, due giorni fa, hanno annunciato l’imminente stesura del progetto per il nuovo ospedale, senza riuscire a zittire, però, le proteste dell’opposizione. "Qui mancano le orecchie per sentire il grido di dolore – commenta il presidente del circolo nord Pd Alessandro Marini – lanciato in primis dagli assistiti per la riduzione dei servizi e poi anche dagli operatori sanitari, che lamentano oramai da molto tempo l’insostenibilità di erogare servizi adeguati e dignitosi. Si elencano fantasiosi finanziamenti per nuove fantasiose strutture ospedaliere senza darci alcun riferimento preciso. La preoccupazione dei tecnici regionali induce a pensare, al contrario, che pure i fondi del Pnrr per la Casa della salute potrebbero in realtà essere andati persi".

Giuseppe Di Marco