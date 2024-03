Il punto sui lavori in corso. Prosegue il restyling di piazza San Tommaso. Ok a quello dell’ex Sauc

Il cantiere di piazza San Tommaso entra nel vivo con i lavori programmati che, proprio negli ultimi giorni, hanno visto le ruspe in azione per rimuovere la vecchia pavimentazione al fine poi di provvedere all’allestimento della nuova. Il progetto rientrante all’interno dei finanziamenti Pinqua consentirà di consegnare un nuovo look ad una delle zone più caratteristiche e suggestive del quartiere di Porta Romana. Il costo complessivo dell’opera si attesta attorno agli 800mila ed nella realizzazione hanno fornito il proprio contributo anche i tecnici dell’Unicam. Qui andrà a garantire una certa presenza di verde pubblico, valorizzando allo stesso tempo anche il grigio monumentale presente. Di fianco alla pavimentazione posta di fronte alla chiesa ci saranno delle aree destinate ad attrezzature per giochi e fitness.

Semaforo verde anche ad un altro intervento di riqualificazione che riguarderà il quartiere di Campo Parignano. Nella giornata di ieri sono stati consegnati i lavori programmati per la riqualificazione della struttura ex Sauc che negli ultimi tempi stava ospitando il sestiere di Porta Tufilla e la palestra di pugilistica. I lavori previsti riguarderanno un intervento strutturale e di efficientamento energetico che potranno dare all’edificio un nuovo volto. Tutto rientra nella larga opera di rinnovamento portata avanti dall’amministrazione comunale in quella zona, ma anche in tutto il resto della città. Ad annunciarlo è stato il sindaco Marco Fioravanti. "Un’altra bella notizia che arriva dal sestiere di Porta Tufilla –. Abbiamo consegnato i lavori alla ditta che ha vinto la gara. Si tratta di un intervento di 1,4 milioni di euro relativo al bando delle aree degradate. Abbiamo sbloccato questo importante progetto con un intervento strutturale con riguarderà dei lavori sui solai. Ci sarà anche un intervento di carattere energetico che consentirà un risparmio con l’utilizzo di luci a led. Tra un anno quindi avremo una nuova sede del sestiere di Porta Tufilla e anche la palestra per la disciplina sportiva della boxe. I lavori andranno a coinvolgere anche le aree esterne per rendere armonico anche gli ambienti circostanti". Nella serie di lavori previsti sarà ricompreso anche tutto il discorso legato all’abbattimento delle barriere architettoniche. Per consentire il regolare svolgimento di tutte le attività di cantiere il sestiere rossonero sarà temporaneamente spostato in un’altra sede che proprio in questi giorni si sta provvedendo ad individuare.

Massimiliano Mariotti