Appuntamento con il secondo concerto della stagione 202324 del Cotton Jazz Club, domani, alle 21, al Cotton Lab (via del Commercio). Di scena il quartetto ‘Kaisa’s Machine’. Nella musica di Kaisa Maensivu, contrabbassista finlandese, gli sconfinati spazi baltici incontrano la frenesia della metropoli americana per eccellenza, New York, dove lei e il suo quartetto risiedono. La musica di Kaisa riesce a coniugare queste due realtà, trasportando l’ascoltatore oltre i confini musicali di genere. Il quartetto è formato da: Max Light alla chitarra, Rasmus Sorensen al piano, Kaisa Maensivu al contrabbasso e Joe Peri alla batteria. Cinque saranno i concerti che accompagneranno fino alla fine del 2023, mentre sette quelli della seconda parte di stagione. Il prossimo concerto è previsto per il 10 novembre con un altro quintetto scandinavo, quello svedese dei ‘Corpo’, mentre gli ultimi due concerti della prima parte di stagione saranno affidati a musicisti fortemente legati al territorio come la band del bassista Maurizio Rolli con i suoi ‘Sound Archives’, e il trio di Paolo Di Sabatino con l’orchestra di archi Benedetto Marcello diretta dal maestro Luisella Chiarini che presenterà il suo ultimo lavoro discografico. Quest’anno la convivialità sarà affidata alla sapiente cucina dello chef Roberto Di Sante che delizierà gli spettatori con il menu della Bottega Panichi 1943, mentre la cockteleria a Marco Pompili. Le prenotazioni per l’aperitivocena al numero 3299267595.

Lorenza Cappelli