Il quartetto storico di Roberto Ottaviano per la ripresa della stagione al Cotton

Si aprirà con ‘Pinturas’, concerto del quartetto dello storico sassofonista italiano Roberto Ottaviano, il prossimo 26 gennaio (ore 21, al Cotton Lab in via del Commercio), la seconda parte della stagione del Cotton Jazz Club. Il jazz diventa in questa formazione il pennello veloce con cui rappresentare paesaggi e storie immaginarie, i colori sono una infinita tavolozza costituita da tutte le musiche profondamente amate e che, rappresentano ancora oggi, l’idea di un messaggio nella bottiglia. Ecco come si compone ‘Pinturas’, un affresco dinamico e proiettato verso il futuro, ma tuttavia profondamente radicato nell’archetipo del sud. Con Roberto Ottaviano (sassofono contralto e soprano) ci saranno Nando Di Modugno alle chitarre, Giorgio Vendola al contrabbasso, Pippo D’Ambrosio alla batteria. La stagione si articolerà in sette concerti che sapranno trasportare in un emozionante viaggio musicale all’interno del variegato arcipelago del jazz. Artisti italiani, americani e nord-europei si alterneranno sul palco del Cotton jazz club e sapranno rappresentare alla perfezione lo stato di salute attuale del jazz. Si alterneranno progetti legati alla tradizione come quello della contante e pianista americana Champion Fulton (15 marzo), progetti autoriali italiani come appunto il quartetto di Roberto Ottaviano, o il quintetto della nota cantante Ada Montellanico in ‘Canto proibito’ (5 aprile), e ancora il Cotton ospiterà anche una delle ultime leggende viventi del jazz mondiale come Kirk Lightsey (3 maggio), storico pianista di Dexter Gordon, e si potranno assaporare le nuove tendenze nord-europee con il trio del pianista estone Kristjan Randalu (19 aprile) che presenterà il suo ultimo lavoro discografico dal titolo ‘Absence’ uscito con la famosa etichetta tedesca Ecm, e il quartetto della rising star del jazz Polacco, Piotr Schmidt (16 febbraio) in ‘Tribute to Stanko & Komeda’. Infine, i saluti saranno affidati, il 7 giugno a una delle più longeve e famose formazioni olandesi, quella capitanata da Paul Van Kamenade. In questo concerto, con location ancora da confermare, verrà presentato il terzo capitolo del festival JazzAp in programma durante l’estate. La prenotazione è possibile solo per cenare con il menu della Bottega Panichi 1943 dello chef Roberto Di Sante. Le prenotazioni per l’aperitivo/cena si potranno effettuare al numero 329.9267595. Info concerti: 331/3242057.

Lorenza Cappelli