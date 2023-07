Il questore Modeo se ne va "Mi sono sentito accolto"

Cambio della guardia alla Questura di Ascoli. Lascia il questore Vincenzo Massimo Modeo che andrà a dirigere dall’1 agosto la Questura di Lecce; al suo posto giunge ad Ascoli Giuseppe Simonelli, 59enne dirigente della Polizia ferroviaria di Ancona. Con Simonelli arriverà in veste di vicario anche Gennaro Capasso, proveniente dall’anti crimine di Pescara; sostituisce Laura Pratesi destinata a Chieti. Poco più di un anno e mezzo fa Modeo era giunto nel Piceno. "Lascio un territorio che mi ha accolto potendo contare sul supporto delle istituzioni e della gente alla quale va il mio saluto dopo un periodo di lavoro in cui sento di aver ottenuto buoni risultati, anche se non dovrei essere io a dirlo". Ad Ascoli Modeo era giunto sul finale dell’emergenza Covid. "Un momento in cui tutti noi riprendevamo ad avere una vita relazione, a incontrarci di più, sebbene con la dovuta prudenza. Una situazione che abbiamo dovuto gestire con la collaborazione di tutti". Un argomento a cui Modeo tiene in particolare è il rapporto con i tifosi. "Abbiamo sì avuto un’esplosione di daspo ma l’85% a carico di tifoserie di altre città, Pescia, Genova, Perugia; segno che il dialogo costante e il reciproco rispetto hanno prodotto risultati importanti. Tenuto conto anche che lo stadio di Ascoli ha delle criticità importanti riguardanti la collocazione e il fatto che tifoseria di casa e quella ospite siano praticamente a contatto". Poi il rapporto con gli anziani vittime di truffe. "Quando sono arrivato un anziano su dieci si rendeva conto della truffa in atto nei suoi confronti; ora 9 su 10 individuano e denunciano". Resta un rammarico. "Non aver scoperto ancora i responsabili della rapina ad una famiglia di imprenditori. Una ferita aperta, ma sono convinto che presto saranno individuati". Peppe Ercoli