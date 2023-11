Il quintetto svedese Corpo arriva domani sul palco del Cotton jazz club

Nuovo appuntamento con la bella musica sul palco del Cotton Jazz Club. Domani, alle 21, nella sede del Cotton Lab in via del Commercio, la stagione 20232024 proseguirà con una delle più rappresentative e longeve formazioni jazzistiche svedesi, ovvero il quintetto ‘Corpo’. Il loro sound parla di paesaggi sconfinati tipici delle terre scandinave, di caldi suoni africani e di canzoni popolari svedesi. Un viaggio all’interno di una musica che non conosce confini e generi. Il gruppo è formato da: Mikael Godée (sax soprano), Ebba Westerberg (percussioni), Lars Erik Norrstrom (piano, synth), Magnus Bergstrom (double bass) e Johan Birgenius (drums). Per informazioni: 3313242057.