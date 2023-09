Il raduno degli innovatori digitali

Più di 130 partecipanti registrati provenienti da tutta Italia, 30 speaker, decine di sessioni e serate evento aperte a tutta la cittadinanza. I ‘Changemaker days’, grande evento nazionale ideato dalla Bottega del terzo settore e Ashoka Italia che riunisce la comunità degli innovatori sociali, si svolgeranno per la prima volta ad Ascoli, da domani a venerdì. Cinque giorni nel corso dei quali si riuniranno gli attori del cambiamento sociale più visionari dell’ecosistema italiano per attivare idee e soluzioni innovative per le sfide sociali, culturali e ambientali più rilevanti. L’evento è sostenuto dalla Fondazione Carisap e dal Comune di Montalto con il patrocinio del Comune di Ascoli. Lavorare al cambiamento, profit e no profit per lo sviluppo sostenibile, sfide presenti e future, vivere connessi, giovani e Europa: sono solo alcuni dei titoli delle sessioni in programma, mattina e pomeriggio da domani a venerdì (martedì 19 e giovedì 21 a Montalto).