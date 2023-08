Il raduno dei bikers anche domani

Centinaia di bikers, provenienti da tutta la regione e oltre, si sono dati appuntamento, ieri, al The Barn, manifestazione diventata un appuntamento imperdibile per gli appassionati di moto da garage, realizzate o modificate per farne originalissimi pezzi unici. Negli spazi adiacenti la provinciale Brancadoro (a ridosso del ponte dell’Annunziata, a Casette d’Ete) è stato allestito un campo gara per esibizioni e gare, un’area camp per chi volesse pernottare, un’area espositiva, stand gastronomici e degustazioni di birre artigianali, a partire dalla Revolution by Mukkeller, ispirata al tema del The Barn. L’evento avrebbe dovuto concludersi ieri, ma poiché la pioggia ha compromesso due serate, è stato deciso di prolungarlo fino a domani, musica live compresa: stasera con ‘El Caminito’, domani con la cover band di Jovanotti.