"Il ragazzo contro la guerra", la storia di Yanis Così Gino Strada gli ha cambiato la vita

"Il ragazzo contro la guerra" racconta la storia di Yanis, un ragazzo di tredici anni che vive nell’Afghanistan dilaniato dalla guerra. Quando il conflitto gli porta via tutta la sua famiglia, decide di partire alla volta dell’Europa, in un viaggio che, oltre a narrare le vicende del protagonista, descrive il modo in cui gli afghani convivono con la violenza. Una volta superato il confine con il Pakistan, incontra un uomo che sarà destinato a cambiargli la vita, il fondatore di Emergency Gino Strada, che costruisce ospedali proprio in quelle zone del mondo interessate dagli scontri armati. Con lui, Yanis farà un viaggio "all’indietro" verso Kabul, per riaprire gli ospedali e curare i feriti, ed imparerà quanto siano importanti le parole e le azioni dei tanti che si oppongono alle guerre. Questo commovente romanzo di Giuseppe Catozzella ci consente di mettere a confronto la nostra vita con quella dei ragazzi afghani: spesso non ci rendiamo conto che siamo veramente fortunati a vivere nella pace e che gli innocenti pagano sempre le conseguenze più gravi della sete di potere di uomini spietati. Lo scrittore presenta la guerra nella sua insensatezza, attraverso gli occhi innocenti di un bambino e il suo è, secondo noi, un romanzo prezioso perché parla di giustizia, sogni e diritti, riuscendo a restituirci in maniera autentica una figura che può essere d’ispirazione per i più giovani: Gino Strada. In un momento come quello attuale, in cui la guerra è tornata nel cuore dell’Europa, invece di parlare di armi, battaglie e conquiste, i potenti del mondo dovrebbero ispirarsi ai costruttori di pace, di cui la storia recente fornisce testimonianze.