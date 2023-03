Il rapper Bresh protagonista all’Ascoli Summer Festival ad agosto

Sarà Bresh, rapper genovese che vanta 1,6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, uno dei protagonisti della prossima edizione, la seconda, dell’Ascoli Summer Festival. Ad annunciarlo è stato il sindaco Marco Fioravanti. "Dopo il grande successo dello scorso anno con Mecna&Coco, Ariete e Brunori Sas, dall’11 al 13 agosto torna la tre giorni di grandi concerti in città. Con Bresh arriva un ‘Guasto d’amore’ che farà cantare e ballare tantissimi ragazzi, per aprire sempre di più le porte della nostra Ascoli alle giovani generazioni". L’appuntamento con Bresh è per sabato 12 agosto, allo Squarcia. I biglietti saranno in vendita da domani, alle 11, su ticketmaster, ticketone e vivaticket Italia. Dopo aver concluso il suo tour invernale nei club, registrando in tutte le date il sold out, Bresh torna nel 2023 con un tour estivo. Il singolo uscito l’estate scorsa, ‘Il meglio di te’, è stato certificato disco d’oro con oltre 9 milioni di stream. L’album ‘Oro Blu’, uscito a marzo 2022 e certificato Disco di platino, contiene 12 tracce ed è scritto da Bresh con la direzione musicale di Shune e Dibla e vede la presenza di alcuni artisti tra i più apprezzati della scena musicale rap-urban come Rkomi, Izi, Psicologi, Tony Effe, Massimo Pericolo e Francesca Michielin, e le firme di due produttori d’eccezione come Greg Willen (in ‘Amore’) e Crookers (in ‘Se rinasco’), che contribuiscono a rendere la sonorità dell’album completa e innovativa per contaminazione e sperimentazione musicale. Dall’album provengono il singolo ‘Angelina Jolie’ certificato doppo Disco di platino con 66 milioni di stream, ‘Andrea’, certificato disco d’oro con oltre 13 milioni di stream, ‘Caffè’, disco d’oro con 11 milioni di stream. Andrea Brasi, aka Bresh, proviene dall’immaginario collettivo della Drilliguria, wave genovese caratterizzata da flow continuo e testi che raccontano la vita di tutti i giorni romanzata quasi a poesia cantautorale marinaresca. Per informazioni: 0736298770.

Lorenza Cappelli