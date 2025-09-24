Il Re Leone è tornato a ruggire. Che bravo Bongelli, Eusepi c’è

Orsini 6: Bravo a respingere sul colpo di testa di Langella. Nulla può sul gol del pari. La solita sicurezza

Zoboletti 6,5: Prestazione di spessore dell’esterno rossoblù. Dalle sue parti agiscono alternativamente Matos e Kanoute ma li annulla entrambi.

Pezzola 6,5: Ogunseye non è un cliente facile ma il buon ma il buon Leonardo gli mette la museruola

Zini 6,5: Al rientro dopo l’infortunio torna nel suo ruolo naturale. Prestazione di sostanza, come sempre.

Tosi 6: Presidia la fascia di competenza con sufficiente autorità. Sta crescendo in fase difensiva.

Tourè M 6: Il solito lottatore del centrocampo. Ammonito. (dal 28’st Paolini 6: Dà concretezza ed esperienza alla linea mediana )

Bongelli 6,5: Dall’Eccellenza alla Serie C. Prestazione di carattere e di grande spessore tecnico (dal 28’ st Alfieri 6: Grande impegno e sacrificio)

Candellori 7,5: A Perugia indossa anche la fascia di capitano. Realizza il gol vittoria

Konatè 6: Qualche sgroppata delle sue ma viene controllato egregiamente dai difensori umbri.

Tourè N 6: Si fa vedere al secondo minuto, poi ecco una gara di sacrificio (dal 42’ st Marranzino sv)

Sbaffo 7: Realizza con freddezza il calcio di rigore. Lotta da par suo in mezzo al campo e aiuta la Samb a centrare questa importantissima vittoria. Il Re Leone is back, è tornato. (dal 28’ st Eusepi 6: Suo l’assist di testa per il gol di Candellori. Entra ed è subito decisivo, stavolta con un assist)

All. Palladini 6,5: In discussione dopo la sconfitta con il Carpi. In estasi adesso per il successo del Curi. La Samb non vinceva a Perugia dal lontantom campionato 1989-1990. E sempre per 2-1. Ora sabato la prova del nove contro la Juventus Next Gen.

b.mar.