’Il reato di pensare’. In piazza arriva Crepet

Arriva anche ad Ascoli, in Piazza del Popolo, giovedì 10 luglio, lo spettacolo di Paolo Crepet, noto psichiatra, sociologo e saggista, dal titolo ‘Il reato di pensare’. In questo spettacolo Crepet affronta il tema della libertà di pensiero nella società contemporanea. Crepet si chiede: "Quante forme di ‘politicamente corretto’ stanno distorcendo la formazione dell’ideazione, quanti veti ideologici e contro- ideologici stanno costruendo nuove gabbie invisibili ma paralizzanti, quante censure e autocensure ci stiamo imponendo pensando che siano nuove forme di libertà? Il reato di pensare – prosegue Crepet – è un impercettibile filo spinato che inibisce la mente di chi ancora vorrebbe immaginare senza paura di pensare a ciò che sta pensando". Si tratta di una conferenza che discute il concetto del ‘reato di pensare’, evidenziando come il pensiero libero sia stato storicamente temuto e ostacolato da despoti, dittatori e persino cittadini comuni". L’autore riflette su come, nonostante i progressi della civilizzazione, stiamo assistendo a un regresso nella libertà di espressione. La libertà di espressione è vista come un pericolo, e il controllo del linguaggio con nuove forme di censura e auto-censura è uno strumento per limitare il pensiero. La paura di pensare e di esprimere idee diventa quindi ‘reato’, minacciando la liberà di espressione e il libero arbitrio, elementi fondamentale per il progresso umano. "Se per la prima volta nella storia dell’umanità – ha concluso Crepet – si decidesse che per seguire le regole del mercato e della politica si deve proibirlo, inibirlo, scioglierlo, che ne sarà della nostra immaginazione che nasce dalla disubbidienza all’omologazione? Il pensiero libero è minacciato da un controllo sociale e ideologico".

Valerio Rosa