Il rebus accreditamento strutture Laboratori e studi, come funziona

Si parlerà di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private, domani, dalle 8.30 alle 14, nella sala della Ragione di palazzo dei Capitani, nel corso della giornata formativa organizzata dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. "Il tema che verrà trattato – dice il direttore del dipartimento di prevenzione dell’Ast di Ascoli, Claudio Angelini – è quello dell’accreditamento e delle autorizzazioni delle strutture. E’ un percorso che abbiamo già iniziato a San Benedetto, con un’altra giornata formativa in cui abbiamo accentrato l’attenzione sulle strutture a carattere residenziale e semi-residenziali. Giovedì (domani ndr), invece, ci occuperemo degli ambulatori specialistici, degli studi medici e dei laboratori, dunque l’evento sarà centrato di più su problematiche contingenti che ci chiedono sistematicamente. Queste giornate nascono dall’intuizione, ma anche dall’evidenza perché negli ultimi tempi abbiamo avuto delle richieste importanti da parte dei tecnici progettisti e dei committenti, che ci hanno chiesto chiarimenti in merito alle Dgr che si sono susseguite nel tempo. In particolare la 1194 che indica che le strutture sanitarie che erano già state autorizzate all’esercizio, entro i 18 mesi dalla fine dell’emergenza devono presentare istanza nuovamente per l’autorizzazione. Quindi, i termini scadranno a settembre, ma spero che ci sia una proroga da parte della Regione perché, mentre gli ospedali ce l’hanno avuta, le strutture territoriali dovrebbero rispettare questo termine".

Domani, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, e del dirigente settore autorizzazioni e accreditamenti strutture sanitarie della Regione Marche, Marco Nocchi, e l’introduzione di Claudio Angelini che modererà l’evento, aprirà gli interventi Silvia Ribiscini del Sisp che parlerà di rinnovi autorizzatori delle strutture ambulatoriali e poliambulatoriali. Quindi, sarà la volta di Alessandra Ricciardi del Sisp che parlerà di rinnovi autorizzatori dei laboratori analisi e dei punti prelievi, di Roberto Sagrati del settore autorizzazioni e accreditamenti e di Gianguido Cocci del Sisp che concluderà approfondendo su certificati di agibilità, caratteristiche ambientali e di accessibilità, e requisiti normativi di visibilità.

l. c.