Il rebus autostrada Il comitato di cittadini: "Entrambe le carreggiate diventino a 3 corsie"

"Un arretramento parziale dell’A14 non va bene, la viabilità nel sud delle Marche deve essere riformata completamente e questa trasformazione va fatta ora". È con queste parole che i membri del neonato comitato ‘Arretramento.it’ mettono in chiaro che la partita per l’ampliamento del tratto autostradale, nel Piceno, è tutt’altro che conclusa. Il comitato, che ha illustrato il proprio piano per l’arretramento totale di entrambe le carreggiate nell’A14, si fonda sull’omonimo gruppo Facebook, che al suo interno oggi include circa 2.300 iscritti. Dal novero del comitato spiccano, fra gli altri, il presidente Roberto Galanti, il vicepresidente vicario Mauro Pieroni, il vicepresidente esecutivo Leo Bollettini, il direttore Elisabetta Lecci, nonché i consiglieri Nazzareno Straccia, Massimo Spinozzi, Stefano Morellina, Angelo Tassotti e Giuseppe De Leonardis.

L’incontro di presentazione è avvenuto ieri mattina allo chalet ‘La Conchiglia’ di San Benedetto: scopo del progetto associativo è integrare il dibattito sull’arretramento con una nuova posizione che ripropone una soluzione piuttosto radicale, ovvero il rifacimento di entrambi i sensi di marcia lungo un tracciato che si snoda verso l’entroterra. Va ricordato che alcune settimane fa la regione Marche presentò uno studio di Autostrade per l’Italia che proponeva due alternative: un ampliamento totalmente ‘in sede’, che richiederebbe fino a 20 anni di lavoro, oppure un allargamento in direzione sud ‘fuori sede’ e in direzione nord nell’attuale ubicazione. In quest’ultimo caso, il cantiere rimarrebbe attivo per un massimo di 8 o 10 anni.

"Il nostro obiettivo principale - dichiara Bollettini - è portare avanti la proposta dell’arretramento completo dell’A14 a tre corsie per entrambe le carreggiate. Purtroppo per noi la Regione Marche non ha ancora deciso di fare il passo definitivo: nel nostro territorio è necessaria una vera e propria rivoluzione infrastrutturale, e va fatta ora, anche attraverso l’arretramento della ferrovia. Credo fermamente che le forze politiche debbano chiedere a Rete Ferroviaria Italiana quanto sia fattibile questa ipotesi. Il nostro non è un problema localistico: la dorsale adriatica ha un punto di blocco qui da noi e l’economia italiana non può permettersi di fermarsi per questo". "Il nostro non è un comitato politico né d’affari - spiega Galanti - ma squisitamente civico: abbiamo solo intenzione di proporre un’idea, e pertanto più comitati ci sono meglio è. Mi auguro solo che che nasca anche un coordinamento. In 35 anni di rappresentanza del mondo del trasporto ho vissuto tutto l’assurdo della nostra viabilità. Il principale obiettivo è evitare il congestionamento delle arterie di traffico: per fare 15 chilometri in autostrada i nostri operatori hanno dovuto impiegare fino a due ore e mezzo. Non è più pensabile: i privati hanno degli obblighi di consegna. Servono proposte dalle istituzioni locali e anche se la Regione ha presentato una duplice soluzione progettuale, la mia esperienza mi dice che quando si annunciano le cose non vengono mai fatte. Desidero che il mio territorio non sia costretto ad aspettare un altro mezzo secolo prima di vedere un cambio di passo".

Giuseppe Di Marco