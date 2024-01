Il rebus infrastrutture inesistenti: "Insieme per la Ferrovia dei 2 mari"

Unire le forze per focalizzare le attenzioni del Governo su un’opera pubblica da sempre necessaria e fondamentale per il territorio piceno, quale la realizzazione dell’annosa ferrovia dei Due Mari. A lanciare la proposta è stata la senatrice Raffaella Paita, intervenuta nel corso dell’appuntamento andato in scena nella sala dei Savi di palazzo dei Capitani e allestito dai vertici locali di Italia Viva, rappresentati dalla coordinatrice provinciale Maria Stella Origlia e da Giuseppe Silvestri (presidente sezione di Ascoli).

"Lancio una proposta al commissario straordinario Castelli – commenta la senatrice –. Domani mattina (oggi ndr) scriviamo assieme la proposta di un intergruppo sulla ferrovia Due Mari al senato lanciata da te e da me? Due senatori della Repubblica estendono l’invito a tutti gli altri chiedendo di fare un’azione di massima attenzione sul tema di un territorio che, per le vicissitudini vissute, ha diritto di vedere realizzate tutte queste opere necessarie. Credo che un’iniziativa trasversale possa riuscire a compensare la preponderanza di altri territorio su questo. Il mio impegno sarà quello per favorire l’intergruppo per sbloccare la linea che collegherebbe Roma al versante Adriatico. C’è anche il tema del potenziamento dell’A14. È in atto uno studio di fattibilità e sarebbe ottimale se riuscissimo a mettere sul piatto anche questa questione all’interno del piano economico finanziario (Pef). Il ministro Salvini deve onorare i suoi impegni: questo paese ha bisogno di velocizzare le procedure e le opere devono partire. È finito il tempo delle promesse, è arrivato il momento dei fatti". Un numero decisamente maggiore alle cento presenze quello intervenuto al dibattito relativo alle infrastrutture che riguardano il collegamento con le cento torri. Presenti i rappresentanti dei comitati per l’arretramento autostradale e ferroviario, Leo Bollettini, l’ingegner Straccia, Vincenzo Marini Marini e anche alcuni rappresentanti degli ordini professionali come l’ingegner Babini e l’architetto Corradetti. Oltre agli architetti Benigni e Cosenza del comitato per la ferrovia Salaria. Tutti hanno cercato di portare un fattivo contributo alla discussione fornendo importanti spunti di riflessione sulle possibili soluzioni realizzative. Immancabile anche la presenza di vari sindaci del territorio. In primis il sindaco Fioravanti. Lo stesso Castelli ha confermato la volontà di produrre un impegno corale a livello parlamentare per far sì che questo territorio abbia l’attenzione che merita.

Massimiliano Mariotti