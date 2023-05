Il rebus precari da stabilizzare

La scadenza del prossimo 30 giugno, nell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, di 240 contratti a tempo determinato, per la stragrande maggioranza di infermieri e operatori socio sanitari, preoccupa le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl salute e Fials. Soprattutto alla luce del fatto che nelle altre Ast marchigiane il personale precario è stato prorogato fino a dopo l’estate, e dunque a copertura delle ferie del personale a tempo indeterminato. "Tenuto conto che l’azienda sanitaria di Teramo, a seguito di pubblico concorso, sta procedendo ad assumere tantissimi sanitari di cui molti con rapporto di lavoro precario ad Ascoli, è verosimile immaginare – dicono Viola, Cipollini, Sabatini, Rossi e Menzietti – che in pieno periodo estivo, con le assenze per ferie, gli ospedali di Ascoli e San Benedetto resteranno privi dell’essenziale personale sanitario, tecnico ed amministrativo, con drammatici risvolti sull’assistenza sanitaria ai cittadini del Piceno. Da anni evidenziamo la necessità di trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, al fine di dare stabilità e continuità di prestazione al sistema sanitario pubblico locale. Con profonda amarezza dobbiamo stigmatizzare l’inerzia e la scarsissima attenzione dei rappresentanti delle istituzioni alle primarie esigenze del territorio che, di giorno in giorno, subisce inaccettabili decurtazioni di finanziamenti, e scelte organizzative quantomeno discutibili che stanno sostanzialmente paralizzando il sistema sanitario pubblico a fronte di una realtà privata che fiorisce di giorno in giorno, a discapito dei redditi più bassi. Ci meraviglia che gran parte della classe politica e i rappresentanti delle istituzioni non intraprendano adeguate e forti iniziative a sostegno di una realtà locale che sconta le conseguenze di una lunga emarginazione territoriale".

l. c.