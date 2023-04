Il rebus ricostruzione Terremotati, c’è la proroga per presentare i requisiti

Cas, Sae e altri strumenti agevolativi, arriva una notizia importante per i cittadini che, pur avendone diritto, non erano riusciti a comunicare i requisiti alla data del 15 ottobre 2022 nella piattaforma informatica. I termini per compiere la comunicazione sono stati riaperti per 20 giorni: a partire dal 17 aprile e fino all’8 maggio. È possibile presentare la dichiarazione sulla piattaforma on line Invitalia al seguente link: https:appsem.invitalia.it. Il pagamento del Cas, che nel frattempo era stato sospeso, comprenderà anche gli arretrati non corrisposti dal 15 ottobre. Intanto presso la Casa della Gioventù di Ascoli alla presenza del commissario alla ricostruzione Guido Castelli, dell’assessore regionale al Commercio Andrea Maria Antonini, del sindaco di Marco Fioravanti e dell’assessore comunale Domenico Stallone si è tenuto il convegno ‘La Regione incontra i commercianti del cratere’. Nel corso dell’incontro sono stati presentati dai funzionari regionali presenti sei bandi di settore che verranno emanati nel corso del 2023: quattro stanziano risorse regionali e due quelle europee della nuova programmazione Fesr. "Un confronto utile e necessario per dare risposte a problemi atavici legati alla burocrazia – commenta Antonini –. Meno di un mese fa abbiamo realizzato un incontro con 60 allevatori, molti dei quali pastori e funzionari regionali del settore agricoltura. L’ascolto e il dialogo sono fondamentali".

"L’iniziativa – ha rimarcato Castelli – richiama tutte le istituzioni ad agire congiuntamente secondo strategie operative che possono tenere indenne per quanto possibile il commercio del cratere. Ai fondi messi in campo dalla struttura commissariale per il rilancio della ripresa economica, si aggiungono i fondi della Regione Marche per il commercio nelle zone terremotate. Sono convinto – conclude il commissario ed ex sindaco di Ascoli – che le risorse messe in campo e speriamo le semplificazioni di cui i commercianti si fanno sempre interpreti, possano consentirci che tutto il cratere presto torni pienamente vitale dal punto di vista economico e sociale".