Il recupero di Villa Sgariglia. Asta per una struttura ricettiva

L’Arengo si organizza per recuperare lo splendido complesso di Villa Sgariglia, che si adagia lungo le colline di Campolungo. La struttura in passato è stata restaurata e trasformata in un ristorante, purtroppo da anni è nel più completo abbandono, in balia dei vandali e dei ladri. L’amministrazione comunale di Ascoli ha emanato l’avviso d’asta pubblica per la locazione del complesso immobiliare e dei terreni attigui, da adibire a struttura ricettiva, destinandola altresì anche a struttura socio – assistenziale compatibile con la destinazione ricettiva e con valenza storico – artistica dell’immobile, nonché a struttura per servizi scolastici e studentato.

Nel complesso si trova anche la splendida chiesa dell’Assunta, capolavoro dell’architetto Giosafatti, recuperato nel 2000 in occasione del Giubileo, oggi nel mirino di malfattori, che l’hanno letteralmente spogliata. "Vogliamo valorizzare il nostro patrimonio – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – e Villa Sgariglia a Campolungo rappresenta sicuramente un’opportunità in questo senso. Crediamo che sia importante ridare vita a un luogo di grande valore e con l’avviso d’asta valuteremo l’interesse dei privati all’affitto dell’intero complesso". La locazione avrà una durata di 9 anni più altri 9 e il canone commerciale inizialmente sarà abbattuto in considerazione del fatto che l’immobile necessita di lavori, spese di ristrutturazione e investimenti. Quindi per i primi 9 anni il canone annuo sarà di 10mila euro più Iva, mentre dal decimo salirà a 35mila euro più Iva. "Parliamo di un immobile di pregio architettonico tutelato dalle relative norme – ha aggiunto l’assessore all’urbanistica, con delega al Patrimonio, Gianni Silvestri – che ha le potenzialità per diventare una struttura ricettiva di riferimento per l’intero territorio. La villa si sviluppa su quattro piani e ha una superficie lorda di circa 2.270 metri quadri, presenta all’interno 29 camere da letto distribuite su tre livelli che portano la capacità ricettiva a 87 posti letto. A questo si aggiungono una porzione di terreno intorno alla villa di circa 17.000 metri quadri, il parcheggio e aree di pertinenza". Il 14 luglio si svolgerà l’asta pubblica, le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 dell’11 luglio 2025. Per consultare l’avviso e per tutta la modulistica consultare la pagina web del Comune di Ascoli.