Il regalo speciale ai suoi dipendenti

Un buono spesa del valore di alcune centinaia di euro. E’ questo il regalo che un giovane imprenditore ascolano, Mauro Evangelisti, ha voluto fare ai suoi oltre venti dipendenti in occasione del periodo natalizio. Sicuramente un bel gesto, che è stato molto apprezzato dai lavoratori. Questi ultimi, anzi, hanno contattato il Carlino proprio per ringraziare il loro datore di lavoro, per un dono che darà una grossa mano a molti di loro. Evangelisti è titolare, in città, di tre attività: il ristorante ‘La Torre’, che si trova in pieno centro storico proprio in via delle Torri, la stazione di rifornimento ‘Da Mauro’ a Monticelli e la ‘Top Energy’ che si trova invece lungo la superstrada Ascoli-mare. A tutti i suoi dipendenti, dunque, il giovane imprenditore ha deciso di fare questo bellissimo regalo in occasione delle festività.