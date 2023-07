Il reggae in riva al mare Torna il Bababoom festival

La musica in riva al mare, le note che toccano l’anima e raccontano sentimenti e tradizioni, le radici stesse della vita vissute tre le sfumature d’azzurro, sotto il cielo di Marina Palmense. È in sintesi il senso del Bababoom festival che torna, dopo lo straordinario successo della passata stagione, dal 19 al 23 luglio. Lo spazio è sempre quello che guarda al mare e alla natura, c’è già una grande attesa e un’attenzione alle stelle non solo nel mondo reggae ma tra gli amanti della musica e della vita all’aria aperta. L’area sarà organizzata per vivere davvero giorni straordinari, con gli spazi per i bambini, tra giochi e laboratori, lo sport, lo yoga, il kite surf e un respiro pulito. Grande l’attesa per gli importanti artisti che arriveranno appositamente a Fermo, per regalare al grande pubblico del Bababoom esperienze indimenticabili. Per il mondo reggae, tra i protagonisti del main stage c’è sicuramente Alborosie, artista internazionale, e recentemente protagonista di un interessante duetto con Piero Pelù che ha segnato l’unione di due mondi apparentemente lontani, il rock e il reggae. E ancora, arriverà Andrew Tosh, figlio del mitico Peter, che arriva a Marina Palmense appositamente della Giamaica, per un evento in esclusiva, a 43 anni di distanza dal concerto che il padre ha fatto a Civitanova il 14 luglio 1980. Attesa anche per i Mellow Mood, straordinario gruppo tutto italiano ma di rilevanza ormai internazionale. Il venerdì 21 luglio, come ogni anno, sarà la giornata dedicata all’inclusione, con la Vagabend di Pesaro, una band speciale, che passerà al Bababoom, in una della tante date del loro tour, per una festa sotto le stelle che abbraccia veramente tutti.

Non mancherà l’arte al Bababoom festival, torna il Bababoom Art Contest con dieci artisti che mercoledì 19 luglio apriranno le attività dipingendo a pennello delle opere all’ingresso del festival. Spazio anche alle pitture spray sempre nella giornata di mercoledì con la realizzazione di ‘murales’ in collaborazione con Costa Klan. Tante le attività alternative dallo spazio massaggi con le attività di gruppo, ai giocolieri e i loro workshop, fino alla spiaggia, con il programma attivo fin dal mattino. Interviste agli artisti, radio, interventi e approfondimenti sulla cultura Rasta, e soprattutto tanta musica fino al tramonto, poco prima dei concerti principali. Il Bababoom è quasi arrivato e vi ricorda a tutti che sono ancora disponibili gli abbonamenti e mini abbonamenti scontati sul sito www.bababoomfestival.it comprensivi di posto in camping.