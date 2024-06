Il reliquiario in trasferta:. Uno dei tesori del comune in mostra al Vaticano

Il Reliquiario di Montalto sarà in mostra ai Musei Vaticani: una grande possibilità di presentarlo al grande pubblico. All’inaugurazione, che ci sarà martedì prossimo 25 giugno alle ore 17,30, si potrà partecipare solo prenotando a eventi.musei@scv.va. Il reliquiario di Montalto è un grande capolavoro in gemme, oro e smalti. Alla presentazione parteciperà Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani, il vescovo Carlo Bresciani della diocesi di San Benedetto, la dottoressa Paola Di Girolami, direttrice dei musei Sistini del Piceno. Interverranno anche Benedetta Montevecchi, storica dell’arte dell’Università la Sapienza che relazionerà su :"Il reliquiario di Montalto: un dono prezioso di Sisto V alla sua terra". Dopo la cerimonia di apertura farà seguito la visita alla mostra nella sala XVII della pinacoteca vaticana. Poche opere di oreficeria possono vantare una storia di altissimo profilo come il Reliquiario di Montalto. Il nucleo originale comparve nell’elenco del Tesoro di Carlo V di Francia. Nel 1587 papa Sisto V lo prelevò dal tesoro Vaticano per donarlo alla cittadina di Montalto nelle Marche.