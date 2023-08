Il responsabile Onu Graziosi a confronto con i pescatori

Tappa sambenedettese per il dottor Fabio Graziosi, responsabile desk italia presso l’United Nations Regional Information Centre for Western Europe di Bruxelles, in occasione della giornata dedicata alla gestione sostenibile della pesca e delle aree portuali nel medio Adriatico, nell’ambito delle attività del Master Unicam in "Management Aree e Risorse Acquatiche Costiere" e del progetto "Potenziamento delle capacità promozionali delle imprese ittiche" in corso di realizzazione nel FLAG Costa Blu. Il dottor Graziosi, invitato dal professor Alberto Felici, direttore del master, ha incontrato al Porto di San Benedetto Pietro Ricci, neo presidente della costituenda associazione di produttori della marineria sambenedettese, con il quale sono state affrontate le problematiche dello sforzo di pesca dove la marineria si è rivelata molto propositiva verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Onu. Le attività terranno in considerazione tali obiettivi, in particolare il 14: "Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile" e il 4, la formazione degli operatori. Durante l’incontro si è parlato poi di inquinamento marino, insieme al professor Marino Brandimarte e si sono gettate le basi per le prossime attività sinergiche per la tutela dell’ambiente e delle risorse ittiche, in collaborazione con il professor Alberto Felici ed il supporto del master Marac.

Stefania Mezzina