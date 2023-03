Il restauro della chiesa di San Vittore Ora tocca ad affreschi e pavimentazione

"È stata questa una delle più antiche plebanie poiché nel 986 aveva già la Cura delle anime, ed era intitolata Plebe". Così scrive il Ciannavei nel suo ‘Compendio di memorie storiche’ del 1796, parlando della Chiesa di San Vittore. Un vero e proprio scrigno di storia delle cento torri, col suo profilo suggestivo collocato a ridosso del centro storico. Attualmente l’edificio si trova in fase avanzata di riparazione post sisma, coi lavori eseguiti dalla ‘Archeores Conservazione Beni Culturali’ in dirittura d’arrivo. Tra le operazioni da completare nel giro di qualche mese il restauro pittorico degli affreschi e la demolizione con annesso restauro della pavimentazione, per un cantiere partito circa un anno fa.