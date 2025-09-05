Il restyling dell’ex camping nel mirino

Area ex camping, l’idea di restyling presentata alcuni giorni fa non piace neanche un po’ alla minoranza. Nello specifico a Paolo Canducci, che non accoglie favorevolmente la proposta nel metodo e nel merito. "La notizia della presentazione del progetto di riqualificazione dell’area dell’ex Camping come al solito ha colto tutti di sorpresa – scrive il capogruppo di Europa Verde – In questi anni non se ne è mai parlato in commissione o in incontri pubblici, non risulta inserito in nessun piano delle opere pubbliche sino ad oggi approvato e non è chiaro quale siano stati gli indirizzi che la parte politica ha fornito al progettista e con chi sono stati condivisi". Per il consigliere di minoranza, questa iniziativa avrebbe dovuto percorrere un altro binario: "Non è solo una questione di metodo – specifica Canducci – Per l’ennesima volta si è persa l’occasione di procedere con un concorso di idee per riqualificare un’area strategica della città come già avvenuto per il Ballarin, è anche un problema di merito".

L’idea prevede la realizzazione di collinette che andrebbero a costituire una forma a onda – o a gabbiano – con spazi da dedicare ad attività culturali o sociali. "L’area in questione è prospiciente a una delle più belle spiagge libere cittadine – continua Canducci – e ha senza dubbio bisogno di un intervento di rigenerazione, ma a nostro avviso non nel senso proposto. I manufatti esistenti andrebbero demoliti, restituendo spazio alla passeggiata che in quel punto è molto stretta e liberando la visuale del mare, la proposta illustrata al contrario crea l’ennesima barriera di vetro e cemento. Una parte dell’area andrebbe riforestata, creando un’oasi di verde sul modello dei giardini tematici del lungomare sud e solo una minima parte dovrebbe essere occupata da piccoli manufatti posti perpendicolarmente alla spiaggia per non ostacolare la vista del mare e destinati ad ospitare punti di informazione turistica, bagni pubblici, docce e spogliatoi, per favorire l’attività sportiva e il nuoto in acque libere anche nel periodo autunnale. Insomma un intervento leggero ma di grande impatto e utilità. Purtroppo l’amministrazione Spazzafumo non sembra andare in questa direzione e l’unica speranza è che non riesca nel suo intento per le note divisioni in seno alla maggioranza".

La crisi nella squadra di governo infatti non è ancora stata risolta ed è possibile che tante questioni vengano rimandate proprio per l’assenza di un assessore ai lavori pubblici: la delega infatti è stata assunta ad interim dal sindaco con la fuoriuscita di Capriotti.

Giuseppe Di Marco