Il restyling grazie ai fondi del Pnrr. Palazzo ex Ottaviani si rifà il trucco

L’elenco delle opere pubbliche inserite nel contenitore "Cantiere Grottammare" vanno avanti. Si tratta di circa 14 milioni di lavori finanziati in gran parte dal Pnrr. L’elenco dei progetti è davvero lungo, ma iniziamo da quelli che sono in procinto di essere avviati. Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di realizzazione del primo tratto della pista ciclabile lungo gli argini del torrente Tesino per il quale la Regione Marche ha concesso un finanziamento di 300mila euro, per la progettazione del tracciato, (da Grottammare a Rotella) e la realizzazione del primo tratto che va dal lungomare alla statale Adriatica. Sono imminenti anche i lavori di ristrutturazione del Palazzo ex Ottaviani, acquistato dal Comune nel paese alto, opere del valore di 911 mila euro. Il Comune è in attesa dell’autorizzazione paesaggistica e monumentale da parte della Soprintendenza delle Belle Arti, poiché nel palazzo ci sono opere di pregio da tutelare. Nell’arco di un mese circa, il progetto sarà approvato dalla Giunta comunale e pronto per essere appaltato. Segna il passo, per il momento, la Bretella della Valtesino, finanziamento di 500 mila euro, per la quale si sta predisponendo la pratica di autorizzazione archeologica, poiché nelle vicinanze sono stati rilevati resti d’origine romana. Riguardo al terzo blocco di loculi nel cimitero (764.000) la pratica è già depositata ed è in attesa di approvazione. Le opere completate o quasi, sono: il Lungomare (2 milioni di euro), ex Sportland (500.000), Parco via Toscanini (470.000), Recupero edificio paese alto (125.000), Marciapiede Valtesino (76.000), Piazza stazione (100.000), Manutenzione ponte Tesino avviati lavori (600.000), Scogliera emersa foce Tesino (300.000), Riqualificazione autostazione via Matteotti (174.000), Efficientamento sala Kursaal (300.000), messa in sicurezza Ss16 zona Fornace (140.000).

Marcello Iezzi