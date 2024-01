Il rettore della Politecnica Gregori: "Ora ad Ascoli una Scuola superiore"

"Le visioni vanno coltivate. La nostra è quella di creare ad Ascoli una Scuola Superiore Universitaria e su questo stiamo lavorando cercando di mettere su una collaborazione con le Università de L’Aquila e di Perugia". Lo ha detto ieri il rettore dell’Università Politecnica Gianluca Gregori che in questi giorni ha visitato le strutture ad Ascoli e a San Benedetto trovando elementi di soddisfazione sul fronte delle diramazioni universitarie attive nel territorio piceno. "La nostra sede di Agraria sta funzionando bene; si tratta di una tipologia di facoltà generalmente piccola, ma stiamo crescendo nel numero di matricole e la collocazione vicino all’Istituto Agrario è strategica; c’è grande fermento e siamo veramente contenti di quello che si sta facendo" ha detto Gregori che è stato in visita anche all’ospedale Mazzoni. "Infermieristica procede molto bene, così come l’area della fisioterapia. C’è un grandissimo e tangibile entusiasmo dei ragazzi, come possono testimoniare anche i medici che li accolgono durante i vari tirocini: ritengo che questa sia un’altra sfida vinta. Ho incontrato anche gli studenti del corso di Tecnico di radiologia, partito quest’anno in sordina: stiamo sopra all’ospedale – ha aggiunto il Rettore della Politecnica delle Marche – e si sta ragionando per un accorpamento dentro il nosocomio. Anche in questo caso ci sono motivi di grande soddisfazione. Sono azioni che stiamo realizzando anche in altri territori e che si collocano all’interno di una strategia di territorio che va nella direzione della Scuola Superiore Universitaria nel Piceno. E’ una sfida enorme – ha detto ancora Gregori – sulla quale dobbiamo ragionare tenendo conto che si tratta di una sfida per il futuro. Ci serve però l’appoggio concreto della politica, non solo a livello locale, ma soprattutto a livello nazionale, perché è in questo ambito che si decidono le strategie da intraprendere nei territori". Gregori ha annunciato che l’anno prossimo, in collaborazione con l’Università di Camerino, partirà un nuovo corso di laurea che mette insieme gli aspetti architettonici inerenti la Facoltà di Architettura e quelli di Agraria. "Tutto questo è segnale di grande collaborazione del mondo universitario e della sua attenzione verso il territorio piceno" ha concluso il rettore.

Peppe Ercoli