Il richiamo del Prefetto "Concerto in sicurezza"

"E’ necessario programmare per tempo tutti i dettagli afferenti allo svolgimento in sicurezza del concerto de Il Volo, sia per quanto riguarda i profili di competenza della ’Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo’ – che provvederà ad esprimere il parere rispetto alle condizioni di solidità, sicurezza e igiene del luogo del concerto – sia con riferimento al preannunciato allestimento di un maxischermo in Piazza Arringo". E’ un richiamo forte e chiaro quello che ieri il prefetto De Rogatis e i rappresentanti delle forze dell’ordine hanno espresso ieri in merito al dispositivo di sicurezza da implementare in occasione del concerto previsto per il prossimo 21 luglio in Piazza del Popolo di Ascoli. Il tema è stato affrontato nella riunione di ieri del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutasi presso la Prefettura e da quanto emerge c’è qualche preoccupazione che le autorità vogliono al più presto dissipare. Evidentemente, infatti, ci sono ancora da definire diversi aspetti importanti nell’organizzazione ed è anche su questo punto che fa riferimento in particolare la nota diffusa ieri dalla Prefettura al termine della riunione.

"Il consesso ha preso atto che sono tuttora in corso le interlocuzioni tra gli organizzatori dell’evento e gli uffici comunali per definire e concordare compiutamente le esigenze logistiche e organizzative relative all’allestimento dell’area del concerto". Il tempo stringe e quanto emerso durante la riunione suona come un richiamo per certi versi anche perentorio a fare presto e bene tutto quanto afferisce all’ordine e la sicurezza pubblica, argomento quantomai sensibile quando ci sono eventi che richiamano nel centro storico ascolano tante persone, come, appunto, l’attesissimo concerto de Il Volo. Tutto ciò tenuto anche che le informazioni fin qui giunte in Prefettura sono state fornite ’solo’ per le vie brevi dal Comune di Ascoli. Alla luce degli elementi emersi nel corso dell’incontro e in attesa di acquisire la documentazione completa, il prefetto De Rogatis ha annunciato che la questione sarà oggetto di ulteriore confronto nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di martedì 18 luglio. Alla riunione hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze dell’ordine, il rappresentante della Provincia, i rappresentanti del Comune e il dirigente della Polizia stradale.