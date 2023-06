Il ricordo delle vittime dei nazisti

L’amministrazione comunale di Massignano ha ricordato l’eccidio di Marina di Massignano, avvenuto il 18 giugno del 1944, dove furono trucidati 12 civili inermi, di cui 9 del luogo e 3 campani che stavano tornando dal fronte, per mano dell’esercito tedesco. Nei due punti in cui sono stati fucilati i cittadini massignanesi e dove si trovano altrettanti cippi, uno vicino alla spiaggia e l’altro lungo la strada per Massignano in via San Giuliana, sono state depositate corone d’alloro. Alla commemorazione sono intervenuti il sindaco Massimo Romani, con alcuni esponenti del consiglio e rappresentanti dei comuni di Cupra, Campofilone, Ripatransone, Carassai, il consigliere provinciale Stefano Novelli, il presidente dell’Anpi Antonio Bruni, capitaneria di porto, carabinieri e parenti delle vittime. Il sindaco di Massignano, nel suo intervento ha spiegato l’importanza di questo ricordo dovuto nei confronti del sacrificio di tante giovani vittime.