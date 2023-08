Il ricordo di Antonio De Meo, 14 anni dopo

Passata la notte di San Lorenzo, una serata che a Castel di Lama ha il sapore amaro. Sono trascorsi 14 anni dalla morte di Antonio De Meo, lo studente-cameriere di 23 anni, di Castel di Lama che la notte del 10 agosto del 2009, a Villa Rosa di Martinsicuro, in un’area verde, venne aggredito ed ucciso a calci e pugni per futili motivi da tre rom. Sono passati tanti anni, ma Castel di Lama non dimentica quel ragazzo esemplare, dal cuore d’oro. Antonio aveva solo 23 anni e sognava una laurea in Agraria e un futuro pieno di soddisfazioni. I suoi sogni infranti da quattro sbandati, che senza pietà lo hanno colpito ripetutamente fino ad ucciderlo. I suoi genitori Lucia e Giuseppe con grande amore hanno costruito su questo grande dolore una speranza che ha il nome dell’associazione ‘Onlus Antonio De Meo’, che si prefigge di aiutare persone che si trovano in difficoltà, attraverso la distribuzione di vestiario e di cibo. Un ricordo per Antonio è nel cuore di tutte le persone che gli hanno voluto bene e arriva anche da ‘Strisca la Lama’ che lo ha voluto ricordare così: "Stanotte tutti staremo col naso all’insù alla ricerca di una stella cadente per esprimere un desiderio. Voglio immaginare che anche Antonio sia lì con noi e che sia proprio lui la stella più bella". m.g.l.