Il ricordo di Armillei "Aveva l’animo da allenatore, lo vedemmo subito"

La fotografia più emozionante dei funerali di Mister Carletto Mazzone è stata scattata al Civico Cimitero di Ascoli, lontano dalla folla, dalle bandiere, dai cori e dagli striscioni dei tifosi, lontano dalle telecamere e dai taccuini dei cronisti. E’ una foto che in uno scatto racchiude sessantatré anni di storia bianconera: Rozzi e Mazzone insieme. Da quel 17 ottobre 1960 quando Carlo Mazzone arrivò per la prima volta ad Ascoli, al 19 agosto 2023 quando ha lasciato questo mondo per raggiungere il Presidentissimo Costantino Rozzi che se ne è andato il 18 dicembre 1994 precedendolo di quasi trent’anni. La foto ritrae la bara di Sor Carletto avvolta tra maglie, sciarpe e rose rosse, ferma davanti alla tomba dove giacciono le esequie del grande Costantino. Due anime bianconere che si abbracciano. Una foto che dice tutto. Una foto che, assieme al gesto che Carlo Mazzone faceva quando passando sotto la sede dell’Ascoli, con una mano toccava la targa in travertino e poi se la portava sul cuore. Emozionante a tal proposito il ricordo di Leo Armillei, ultimo dirigente in vita di quel gruppo straordinario che affiancò Costantino Rozzi e Carlo Mazzone nella cavalcata dalla Serie C alla Serie A. Armillei, lunedì era nella Basilica di San Francesco, seduto su un banco della cappella laterale vicino all’altare con le lacrime agli occhi: "Ero già un dirigente dell’Ascoli - ha ricordato - quando decidemmo di promuovere Mazzone come mister della prima squadra. Il presidente Costantino Rozzi per premiare il suo attaccamento (dopo 9 anni e 221 presenze) e dopo il grave infortunio nel derby con la Samb che lo costrinse al ritiro, gli affidò la formazione giovanile della De Martino, l’attuale Primavera. Quando fu esonerato l’allenatore Evaristo Malavasi, l’Ascoli andò a giocare un’amichevole infrasettimanale a Sant’Egidio e così dissi a Rozzi di mandare Mazzone a dirigere l’allenamento, Lo vidi subito che aveva l’animo del mister, come dava indicazioni, la personalità con cui si rivolgeva ai calciatori, alcuni anche più anziani di lui. A fine partita chiamai Rozzi e gli dissi: "Presidè, Carlo Mazzone è nato per fare l’allenatore. Promuoviamolo in prima squadra". E così fu. Mazzone fece un grande campionato e chiuse al 3° posto dietro Massese e Arezzo. In quel momento è nato Mister Carlo Mazzone che porterò sempre nel mio cuore". Tra gli ultimi a vedere Sor Carletto in vita c’è stato invece Silvio Camaioni, compagno di squadra e di mille avventure del ‘Magara’ come lo chiamano a Roma. "Sono andato a trovarlo a casa una decina di giorni fa – ha detto tra le lacrime l’indimenticato terzino bianconero – abbiamo parlato di calcio, di famiglia di nipoti. Gli ho portato un poster della foto della formazione 1964-65 dove eravamo insieme a Ferraro, Meneghetti, Bacci, Magnan, Bigoni, Guzzo, Beccaccioli, Capelli e De Meceneas. Una foto con la scritta ‘Gli Irriducibili’. E lui mi ha detto: ‘Ah Silvio, quanto era forte sta squadra. Che tempi. Grazie per questo ricordo’. Me ne sono andato tra le lacrime e ora sono due giorni che piango. Mi mancherà tantissimo Carlo e mi mancheranno le chiacchierate con lui a ricordare i vecchi tempi".

Valerio Rosa