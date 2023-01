Il ricordo di Giorgio La Pira

"Comunicare il buono che c’è" l’appello lanciato dal vescovo diocesano Carlo Bresciani durante il convegno tenutosi ieri mattina nel Teatro San Filippo Neri di San Benedetto sul tema ’Operatori di pace: tra giornalismo, politica e fede’ per ricordare la figura di Giorgio La Pira, nel decimo anno di fondazione del giornale on line ’L’Ancora’. "Si deve comunicare col cuore – ha aggiunto Bresciani – ed aiutare a maturare le coscienze". In precedenza vi era stato il saluto del sindaco della città Antonio Spazzafumo e quello di Pietro Pompei direttore editoriale dell’Ancora. I lavori sono stati introdotti dalla giornalista Luigina Pezzoli e condotti da Simone Incicco, direttore responsabile dell’Ancona. Fernando Palestini, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi, ha evidenziato il ruolo del giornale diocesano che guarda soprattutto ai giovani e alle persone che fanno fatica ad andare avanti. Palestini ha fatto appello agli operatori dell’informazione: "Dobbiamo avere l’onestà di raccontare ciò che abbiamo visto". Riccardo Bigi, giornalista di Toscana Oggi, esperto di Giorgio La Pira, ha portato tutta la sua conoscenza. Giovanni Tridente, docente della Pontificia Università della Santa Croce, ha parlato dei rischi ma anche della necessità di conoscere l’intelligenza artificiale. Beatrice Testadiferro direttrice della Voce della Vallesina ha raccontato la sua esperienza di amministratrice comunale.

Marcello Iezzi