Il ricordo di Lorenzo Moreschini

Tante le persone intervenute domenica ad Appignano del Tronto per festeggiare Lollo, al secolo Lorenzo Moreschini, il ragazzo di 16 anni, morto a Napoli durante un intervento chirurgico, conseguenza di un grave incidente stradale. A due anni dalla sua scomparsa i familiari, amici, compagni di scuola dell’Istituto alberghiero Buscemi di San Benedetto e l’amministrazione comunale lo hanno voluto ricordare festeggiando il suo compleanno. Lorenzo, proprio domenica avrebbe compiuto 18 anni. L’iniziativa ’Un ricordo per Lorenzo’ ha visto oltre alla messa l’ inaugurazione di una panchina a lui dedicata, che è stata sistemata nei pressi di Piazza Umberto I. Le persone che lo hanno amato si sono ritrovati come sempre. "Rappresenti un pensiero bellissimo che mai si perderà. Tanti auguri Lorenzo". m.g.l.