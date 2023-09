Il ricordo di padre Ilarino Carosi a Offida: "Dedicategli una via"

Offida ricorda padre Ilarino Carosi. Un frate che ha lasciato una grande impronta nella comunità offidana, che è stato sempre al fianco dei poveri e dei più deboli. Padre Ilarino è morto il 13 settembre del 2014, a seguito di un malore, ma nonostante il tempo che passa la comunità di Offida non lo dimentica e raccoglie il testimone di un esempio così fulgido. Padre Ilarino Carosi è stato frate cappuccino nel convento di Offida per oltre venti anni. "Nella sua trentennale attività pastorale – scrive Fortunato Vallorani su Sei di Offida se – fu apprezzato da tutti specie dai giovani. Fondò la GI.FRA. Amava stare in mezzo ai giovani. Offida,Loreto, Madonna dell’Ambro, Jesi sono stati i luoghi in cui, come il Beato Bernardo, è stato accanto a malati, anziani e bisognosi. Nessuno usciva dal convento senza un aiuto materiale, tantomeno senza una parola di conforto. Padre Ilarino è stato un esempio per tutti, conosceva le situazioni e aiutava". E’ stata la sua grande compassione, l’esigenza di identificarsi con i poveri e i deboli a rendere la sua missione grande. Offida deve tenere conto di questa straordinaria testimonianza di vita cristiana.

"Quando si muore si lascia tutto – prosegue Vallorani –, ma quanto di bene è stato fatto in vita rimarrà per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscere questo frate straordinario". Tutti indistintamente, hanno dato la propria testimonianza per esprimere affetto verso questa grande figura, che tanto ha dato per la comunità offidana. Allora parte proprio dai social una sfida: "Sacerdote, parroco, uomo dinamico ed efficiente amico, dei giovani, sempre vicino ai bisognosi e allora, perché non pensare a dedicare una via di Offida a una persona che tanto ha dato alla comunità? Sarebbe un bel gesto davvero e padre Ilarino ne sarebbe contento, perché ha dato tutto se stesso per gli altri, imitando l’esempio del Beato Bernardo".