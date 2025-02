Il ricordo per la gatta al Molo sud. Mamy nella statua di Capocasa

Che la colonia felina del molo sud portasse con sé una certa magia si era capito da tempo. E la conferma è arrivata sabato quando i figli di Mamy, la gatta ’fondatrice’ della colonia, morta nei giorni scorsi alla veneranda età di 25 anni, si sono avvicinati alla statua che, una discreta folla di persone, stava inaugurando. Per nulla preoccupati da tutta quella gente i felini, solitamente schivi quando il molo si riempie di visitatori, si sono avvicinati con curiosità alla scultura appena installata, annusandola con delicatezza, come se riconoscessero in essa la presenza della loro madre. Un momento toccante che ha reso ancora più emozionante l’inaugurazione al Molo Sud, che ha visto numerosi cittadini riunirsi per rendere omaggio alla storica gatta del porto. L’opera, creata dall’artista Roberto Capocasa, è stata collocata proprio nel luogo che la gatta aveva eletto come casa. Capocasa, sempre particolarmente attento ha certe tematiche, ha raccolto con entusiasmo l’invito di alcune ’gattare’ del molo e si è messo all’opera, nei giorni scorsi, per realizzare l’omaggio a Mamy. L’evento ha visto la partecipazione di figure di spicco come Marcello Sgattoni, forse il più noto artista sambenedettese vivente, e i volontari dell’associazione L’Amico Fedele, che da sempre si prendono cura della colonia. Presente anche Carmelina De Rienzo, da anni punto di riferimento per la protezione e il benessere dei gatti della zona. Mamy non era solo un’icona del porto, ma un’anima silenziosa che accompagnava con discrezione la vita quotidiana di residenti e visitatori. Accudita e amata, aveva affrontato con resilienza le difficoltà della vita all’aperto, ma l’ultimo freddo aveva compromesso la sua salute, portandola a spegnersi nel luogo che aveva sempre considerato casa.

Emidio Lattanzi