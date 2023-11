Il rilancio economico. Piano da 13 milioni con 85 assunzioni:: "Voglia di investire"

Il rilancio del sistema industriale piceno e regionale passa inevitabilmente per ricerca, sviluppo, innovazione e formazione. Mattinata carica di significato quella andata in scena ieri nella sede di Confindustria Ascoli, dove l’assessore regionale alle attività produttive Andrea Maria Antonini ha potuto illustrare tre accordi di investimento che vedranno la regione erogare 13,5 milioni di euro in favore di altrettante aziende presenti nel territorio. Un sostegno economico importante reso possibile grazie ai fondi messi a disposizione con la legge 42022 ‘promozione degli investimenti produttivi nelle Marche’, cofinanziati con le risorse Pr Fesr 2021-27. Ad introdurre il tema è stato Simone Ferraioli, presidente Confindustria Ascoli. "Possiamo sancire un successo grazie a questo bando che favorirà lo sviluppo di alcune aziende della nostra provincia che siamo orgogliosi di rappresentare – commenta Ferraioli–. Parliamo di alcune realtà presenti da tempo nel tessuto territoriale e che, grazie a queste risorse, potranno abbracciare tutto il discorso legato a sviluppo, innovazione, tecnologia, transizione digitale. Questo porterà ad un incremento di 85 assunzioni, quindi possiamo dire che gli obiettivi stabiliti sono stati raggiunti. Metà delle risorse erogate sono state indirizzate proprio verso le aree di crisi complessa come la nostra che riguarda il Tronto e la Val Vibrata. Il segnale avuto è che siamo in ripresa e c’è voglia di investire".

Complessivamente 25 i progetti avuti in tutta la regione per un totale di 37 milioni di euro. Nel territorio piceno ad aggiudicarsi il bando sono state le aziende Inim Electronics, Tmt International e gruppo Selettra. Anche loro potranno contribuire al rilancio industriale marchigiano. "Questo accordo tra regione e tre aziende del territorio ha consentito di ottenere un importante contributo relativo ad investimenti produttivi – spiega l’assessore Antonini –. Sono delle risorse messe a disposizione per piani industriali articolati che prevedono la possibilità di espansione degli stabilimenti, i quali potranno essere integrati con l’innovazione e la ricerca anche dal punto di vista energetico e della transizione digitale. Prevista anche una parte relativa alla formazione dei propri dipendenti. Ci sarà l’obbligo di introdurre nuovo personale attivo, non in sostituzione delle unità già presenti. Quindi stiamo cercando di mettere in campo tutti gli strumenti necessari per rilanciare l’economia regionale. A breve presenteremo anche un bando da 45 milioni per favorire la ricerca" la conclusione dell’assessore.

Presenti per l’occasione anche Stefania Bussolotti, dirigente settore innovazione e Silvano Bertini, dirigente regionale settore industria, artigianato e credito. Sono stati loro ad illustrare gli accordi stabiliti e i risvolti positivi raggiungibili in termini economici.

