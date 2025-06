"Il rilancio passa dai giovani"

Il rilancio economico e sociale delle aree del cratere del sisma deve concretizzarsi attraverso le idee e le iniziative dei giovani. Su questo tema si sono confrontati ieri pomeriggio alcuni esperti che hanno partecipato al tavolo imprese sul terzo settore e turismo nell’ambito della seconda giornata del Festival della Restanza e della Tornanza, l’evento che per tre giorni, dal 20 al 22 giugno, trasforma Colli del Tronto nel cuore pulsante di un nuovo racconto per le aree interne dell’Appennino centrale. I lavori, coordinati da Massimiliano Di Paolo, hanno fatto registrare l’intervento di Francesca Perotti, commercialista in San Benedetto, la quale ha proposto una serie di iniziative concrete in grado di agevolare la creazione e lo sviluppo di impresa attraverso misure che prevedono crediti fiscali. Pietro Straccia presidente dei giovani di Confindustria Ascoli ha posto l’accesso sulla necessità di "migliorare la rete infrastrutturale". Un’esigenza condivisa anche da Giulio Brandimarti il quale ha sottolineato l’importanza di avere a disposizione "la banda larga". Maicol Busilacchi ha posto l’accento sulla necessità di supportare le capacità dei giovani per identificare un bisogno di mercato e sviluppare un’idea innovativa. La Cortini docente dell’Università di Chieti ha evidenziato come occorre prestare attenzione "anche al passaggio generazionale per tutelare e sviluppare il sistema delle imprese familiari". Riccardo D’Angelo presidente dei giovani imprenditori della Cna di Ascoli ha sottolineato: "Noi giovani imprenditori crediamo fortemente nelle potenzialità di questo territorio". Il presidente della Regione Marche Acquaroli ha detto: "Il nostro impegno è stato quello di creare i necessari presupposti affinché i giovani trovino nelle Marche l’habitat più congeniale per creare e sviluppare le aziende". "Questo Festival – ha dichiarato Guido Castelli – è la prova che dalle macerie non nascono solo edifici, ma visioni, legami e opportunità".

Vittorio Bellagamba