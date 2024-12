Il ristorante Harena oggi premiato in Campidoglio

La struttura Harena, situata a San Benedetto, è stata selezionata per il prestigioso volume ’100 Progetti Italiani’ del Premio Regula, che celebra l’eccellenza architettonica italiana. Progettata dall’architetto Enzo Eusebi e dal suo studio Enzo Eusebi + Partners, Harena rappresenta un equilibrio perfetto tra tradizione e modernità. La cerimonia di premiazione si terrà il domani, giovedì 19 marzo, al Campidoglio di Roma, alla presenza dei progettisti e di Patrizia Ferrara, ideatrice del progetto. Harena non è solo un’opera architettonica d’eccellenza, ma un polo culturale e gastronomico unico.E’ teatro di numerose presentazione letterarie e, in tal senso, ha ospitato numerosi autori di fama nazionale e internazionale. Al suo interno, spicca la Carnezzeria, ristorante dedicato alle carni pregiate con cucina a vista, un american bar-bistrò, una cantina internazionale e uno store con prodotti esclusivi. La struttura ospita anche un’accademia culinaria per futuri chef e un salotto-libreria dedicato alla cultura gastronomica. Riconosciuta per il suo valore architettonico e culturale, Harena unisce innovazione e territorio, affermandosi come punto di riferimento per cultura, formazione e gastronomia sulla costa adriatica, promuovendo l’eccellenza italiana.