Il ristorante ’Il ruspante’ alla ricerca di un cameriere

Il ristorante ’Il ruspante’, di Ascoli Piceno sta cercando un cameriere. Chi fosse interessato potrà contattare i seguenti numeri telefonici: 338 3538133; 328 9772883. Altra attività è invece alla ricerca di un barista e di un cameriere di sala con orario di lavoro part time dal martedì alla domenica. La Super Clean srl ricerca invece un governante ai piani, addetto igiene e pulizia presso alberghi e propone un contratto a tempo determinato part-time per le sedi sia di Ascoli che di San Benedetto del Tronto. Per informazioni è possibile inviare una email a [email protected]. Tra le altre proposte di lavoro sul territorio di Ascoli, si cercano un perito chimico (contratto a tempo determinato e pieno), un perito meccanico (contratto a tempo determinato e pieno), elettricisti (contratto tempo determinato e pieno). Per tutte queste posizioni è necessario rivolgersi al centro per l’impiego di Ascoli: centro[email protected]; telefono: 0736352800.