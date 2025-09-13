Il ritorno a scuola. Piano da 67 milioni:: "Edifici in sicurezza"

L’imminente avvio del nuovo anno scolastico consentirà di avere spazi didattici rinnovati, grazie ai lavori di messa in sicurezza effettuati dalla Provincia in 21 strutture all’interno di un piano di investimenti di 67 milioni di euro: 35 per interventi in corso, 32 per quelli in fase di progettazione. "Questa è una serie di importanti investimenti che sarà resa possibile grazie ai finanziamenti sisma del Pnrr – spiega il presidente Sergio Loggi –. Stiamo lavorando su tutto il patrimonio scolastico provinciale per adeguare e mettere in sicurezza gli edifici. Oltre alla realizzazione di nuove costruzioni. Parliamo di un passaggio fondamentale, nonostante le situazioni attuali delle province". Un soddisfazione condivisa con le consigliere delegate Silvestri e Gagliardi. Ad Ascoli nuove soluzioni operative sono state individuate per l’istituto industriale ‘Fermi’, dove ci sono lavori di adeguamento sismico (oltre 3,8 milioni). L’Iti ‘Fermi’ ha visto ultimati anche lavori di efficientamento energetico della palestra (664mila euro). All’agraria ‘Ulpiani’ si è intervenuto su spogliatoi, palestra, casa colonica e azienda agricola (1,1 milioni). In corso i lavori al liceo artistico ‘Licini’ (3,3 milioni). Pronto al via anche l’intervento all’Ipsia di Porta Romana (oltre 3 milioni). Nuova palestra al Mazzocchi (quasi 2,3 milioni) e realizzazione del nuovo istituto Trebbiani nella zona Pennile di Sotto (9,5 milioni). A San Benedetto gli interventi riguardano il liceo classico ‘Leopardi’ (1,1 milioni), mentre sono in via di definizione quelli della palestra dell’Itc ‘Capriotti’ (2,7 milioni) con la realizzazione di nuovi spogliatoi, servizi igienici e nuova pavimentazione in parquet. Nello stesso istituto, inizieranno a breve, i lavori di adeguamento sismico per un importo di 5,3 milioni. In svolgimento gli interventi sull’istituto magistrale ‘Mercantini’ di Ripatransone (oltre 1,6 milioni) che si concluderanno entro fine anno. Le progettazioni infine riguardano anche i seguenti istituti scolastici: liceo classico ‘Leopardi’ (1,1 milioni); l’Ipsia ‘Guastaferro’ (2,5 milioni); l’istituto ‘Capriotti’ (1,1 milioni); l’istituto ‘Fazzini’ di Grottammare (2,5 milioni).

Massimiliano Mariotti