Il ritorno dei ladri spaventa Spinetoli: "Una guardia cittadina di volontari"

Tornano i ladri a Spinetoli, torna la paura. I residenti chiedono più tutele e avanzano la proposta di una guardia cittadina volontaria a presidio del territorio. "Siamo francamente stufi di questa situazione – la dichiarazione di uno dei residenti –, auspichiamo che vengono prese precauzioni atte a bloccare o mitigare il fenomeno dei furti in casa. Proponiamo l’istituzione di una guardia cittadina volontaria a presidio del territorio". Una proposta al fine di cooperare con le forze dell’ordine preposte alla prevenzione e vigilanza, al fine di una tempestiva segnalazione di infrazioni. I residenti avanzano anche l’ipotesi di ‘Controllo di Vicinato’, un ulteriore tassello che vedrebbe i cittadini protagonisti della sicurezza delle proprie vie. Negli ultimi mesi a Spinetoli si sono registrati fatti piuttosto gravi, numerosi furti nel piccolo borgo di Spinetoli, che hanno esasperato gli animi, ma anche danneggiamenti e furti a Casa Santa Maria, aggressione a persone, episodi che fanno emergere un aumento di microcriminalità piuttosto preoccupante e su cui andrebbe posto l’accento. L’ondata di furti a Spinetoli ha suscitato forte impressione, perché in alcuni casi sono tornati a rubare anche nelle stesse case già ‘visitate’ in precedenza . Nella zona c’è paura e preoccupazione.

"Siamo esasperati e preoccupati – dichiarano –, abbiamo paura di uscire di casa, in certi casi basta uscire anche solo per mezz’ora e questi delinquenti ti entrano in abitazione. Fanno anche tanti danni, forzano finestre, rompono vetri e distruggono tutto quello che trovano, alla ricerca di soldi, oro, ma anche piccoli oggetti talvolta ricordi di una vita. Tornare a casa e vedere la propria abitazione ‘profanata’ è terribile. Abbiamo paura". Abbiamo rivolto alcune domande al sindaco Alessandro Luciani, cosa ne pensa del fenomeno e soprattutto cosa ne pensa della guardia cittadina volontaria, siamo ancora in attesa delle sue risposte.

Maria Grazia Lappa